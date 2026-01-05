Cremonese-Cagliari, arbitra Bonacina: diresse una vittoria contro i grigiorossi

Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Baccini e Bercigli, IV uomo Mucera, al Var Mazzoleni e assistente Var Nasca

L’Associazione italiana arbitri ha reso note le designazioni arbitrali per la 19a giornata del campionato di Serie A 2025/2026. A dirigere il match tra Cremonese e Cagliari sarà il sig. Kevin Bonacina della sezione di Bergamo.

Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Baccini e Bercigli, IV uomo Mucera, al Var Mazzoleni e assistente Var Nasca.

Bonacina ha già diretto una gara tra Cagliari e Cremonese, in Coppa Italia nella stagione 2024/2025 quando i rossoblù si imposero per 1-0. Negli altri due precedenti tra il direttore di gara e i rossoblù sono arrivate due sconfitte contro Napoli e Torino.

