Costo carburante Sardegna, il diesel supera la benzina: è tra i prezzi più alti d’Italia

In Sardegna si assiste a un’inedita inversione di marcia nel mercato dei carburanti. Grazie al calo delle quotazioni della benzina e al contestuale rialzo delle accise sul diesel, fare il pieno di diesel è oggi più oneroso rispetto alla “verde”.
Secondo l’analisi dell’Unione Nazionale Consumatori basata sui dati Mimit, la benzina è stabile a 1,650 euro/litro, mentre il gasolio ha raggiunto quota 1,680 euro/litro, posizionando l’Isola al quinto posto in Italia per i costi più elevati.
Attualmente, la differenza tra i due prodotti è di circa 3 centesimi al litro a sfavore del diesel.
