Ansia a Samugheo, esce con l’auto ma non torna a casa: 68enne scomparso

Dalla serata di ieri, il comune di Samugheo è col fiato sospeso per la sparizione di un residente di 68 anni, Franco Demelas

Dalla serata di ieri, il comune di Samugheo è col fiato sospeso per la sparizione di un residente di 68 anni, Franco Demelas.

L’uomo aveva lasciato la sua casa intorno alle 10 del mattino a bordo della propria vettura, ma il mancato rientro e l’impossibilità di raggiungerlo telefonicamente hanno spinto i familiari a dare l’allarme al calare del sole.

Le ricerche, coordinate dai Vigili del Fuoco e dalle Forze dell’Ordine, sono scattate ufficialmente verso le 19:30. Al momento, le squadre di soccorso stanno perlustrando palmo a palmo il territorio nel tentativo di individuare lo scomparso o il suo veicolo.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it