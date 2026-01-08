Quartu, salvataggio tra le rocce: liberato un cane rimasto intrappolato

Nonostante le difficoltà poste dalla morfologia impervia del terreno, gli operatori sono riusciti a recuperare l'animale

Un intervento complesso e durato diverse ore ha visto impegnati ieri pomeriggio i Vigili del Fuoco di Cagliari nelle campagne di Quartu Sant’Elena.

Un cane era rimasto intrappolato in un profondo anfratto roccioso nei pressi del sito archeologico di “Callitas”. Per liberare l’animale, incastrato tra enormi blocchi di granito, la sala operativa ha mobilitato gli specialisti dei nuclei SAF (Speleo Alpino Fluviali) e USAR (Urban Search and Rescue).

Nonostante le difficoltà poste dalla morfologia impervia del terreno, gli operatori sono riusciti a recuperare l’animale utilizzando attrezzature specifiche. Il cane, fortunatamente illeso, è stato riconsegnato al suo proprietario al termine delle operazioni.

