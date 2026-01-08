Aggressione al fratello di Pisacane, malviventi rintracciati a Pescara

I due aggressori sono stati rintracciati in Abruzzo mentre si rifugiavano presso alcuni parenti; l'accusa è di tentato omicidio

Si è conclusa in Abruzzo la fuga dei due uomini sospettati di aver sparato al fratello e al padre di Fabio Pisacane, tecnico del Cagliari. I poliziotti delle Squadre Mobili di Napoli e Pescara hanno rintracciato i soggetti a Montesilvano, dove si erano rifugiati presso alcuni parenti.

L’episodio di violenza risale al 3 gennaio, quando Gianluca Pisacane è stato aggredito all’esterno del suo locale nei Quartieri Spagnoli a Napoli. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la spedizione punitiva sarebbe scaturita da una banale lite tra una dipendente del locale e una giovane; quest’ultima avrebbe richiesto l’intervento dei due aggressori per “vendicare” l’allontanamento dal locale.

Fondamentali per l’identificazione sono state le riprese delle telecamere di videosorveglianza. Per entrambi l’accusa è di tentato omicidio.

