Schianto mortale in galleria a Mamoiada, muore un uomo di 48 anni

Tragico incidente stradale nella serata di oggi lungo la ss389 var, all’interno della galleria “Teulargiu”, nel territorio di Mamoiada. L’allarme è scattato intorno alle 20.40, quando la squadra 2A dei Vigili del fuoco di Nuoro è intervenuta per un violento scontro tra due autovetture, una Fiat Panda e una Ford Fiesta.

Per cause ancora in fase di accertamento da parte della Polizia di Stato, i due veicoli sono entrati in collisione all’interno del tunnel. L’impatto si è rivelato fatale per il conducente della Fiat Panda, un uomo di 48 anni, unico occupante del mezzo. L’uomo è rimasto incastrato tra le lamiere e, dopo essere stato estratto dai Vigili del fuoco della sede centrale di Nuoro, è stato affidato alle cure del personale del 118. Purtroppo, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Feriti invece i due occupanti della Ford Fiesta, soccorsi dalle unità base del 118 di Orgosolo e trasferiti al pronto soccorso per ulteriori accertamenti sanitari. Le loro condizioni, al momento, non risultano gravi.

A seguito dell’incidente, il tratto di strada interessato è stato chiuso al traffico per consentire le operazioni di soccorso, la rimozione dei veicoli coinvolti e il ripristino delle condizioni di sicurezza. Le indagini proseguono per chiarire l’esatta dinamica dello schianto.

