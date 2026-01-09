Cagliari, schianto sull’Asse Mediano: ambulanza imbottigliata nel traffico

Ancora un incidente sull’Asse Mediano di Cagliari, uno dei tratti più congestionati della viabilità cittadina. Lo schianto si è verificato nella mattinata di oggi all’altezza di via Torricelli e ha coinvolto tre veicoli: due automobili e una motocicletta.

Ad avere la peggio sono stati il motociclista e il conducente di una delle auto, entrambi soccorsi dal personale del 118 e trasportati al pronto soccorso in codice giallo. Le loro condizioni, pur richiedendo accertamenti sanitari, non desterebbero particolare preoccupazione. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di ricostruzione.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale per i rilievi e per gestire una situazione di traffico rapidamente degenerata. In pochi minuti, infatti, l’Asse Mediano si è trasformato in un lungo serpentone di auto incolonnate, con pesanti rallentamenti e disagi per gli automobilisti.

Non sono mancate difficoltà anche per i soccorsi: l’ambulanza del 118 ha impiegato diverso tempo per raggiungere il punto dell’impatto, ostacolata dal traffico paralizzato. Episodio che riaccende l’attenzione sulla sicurezza di un’arteria spesso teatro di incidenti, soprattutto nelle fasce orarie più critiche, e delle difficoltà che possono incontrare anche i soccorsi.

Nel video condiviso sui social da Ettore Businco il momento concitato dell’arrivo dell’ambulanza rallentata pesantemente dal traffico.

