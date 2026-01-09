Pisacane, tra campo e famiglia: “Mio fratello ha lottato per la vita”

Al termine del pareggio per 2-2 conquistato dal Cagliari sul campo della Cremonese, Fabio Pisacane si è presentato in conferenza stampa con sentimenti contrastanti. Alla soddisfazione per una rimonta importante in chiave salvezza si è infatti sovrapposto il peso emotivo di una vicenda personale che nei giorni scorsi ha profondamente scosso l’allenatore rossoblù.

Pisacane ha voluto commentare anche il grave episodio che ha coinvolto il fratello Gianluca, 28 anni, rimasto ferito da un colpo d’arma da fuoco alla gamba nella notte tra venerdì 2 e sabato 3 gennaio nei Quartieri Spagnoli di Napoli. Una discussione nata all’interno del locale di famiglia è degenerata in un’aggressione armata, culminata nel ferimento del giovane.

“Quanto è capitato a mio fratello mi ha scosso profondamente, senza dubbio”, ha ammesso il tecnico del Cagliari. “Gianluca ha lottato per la vita. Dopo aver superato lo spavento iniziale ho cercato di restare lucido: il mio pensiero era per lui, ma allo stesso tempo sentivo di non poter lasciare sola la squadra”.

Una serata carica di significati, dunque, chiusa con un risultato che Pisacane dedica anche alla sfera privata. “Sono felice di aver regalato una gioia anche a lui”, ha concluso, lasciando trasparire quanto il calcio, in certi momenti, possa intrecciarsi con le emozioni più profonde.

