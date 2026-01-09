Molentargius, cani torturati e uccisi: responsabile ripreso dalle telecamere

L’orrore scoperto all’interno del Parco di Molentargius, a Cagliari, è emerso grazie a uno strumento nato per fini diversi: le telecamere nascoste del Corpo Forestale. Sebbene i dispositivi fossero stati posizionati per cogliere in flagrante chi abbandona rifiuti illegalmente, le lenti hanno catturato sequenze di una crudeltà sconcertante nei confronti di alcuni cuccioli.

I filmati mostrano nel dettaglio le torture inflitte a due cagnolini. Il primo è stato brutalizzato con estrema ferocia: stretto al collo con una corda, è stato lanciato più volte al suolo per poi essere finito con un grosso masso mentre era ancora in vita. Per il secondo animale il destino non è stato meno tragico, essendo stato ritrovato privo di vita, impiccato a una trave.

A rendere lo scenario ancora più inquietante è il sospetto che l’area fosse diventata un luogo abituale per simili atrocità, dato che nelle zone limitrofe sono stati rinvenuti i resti di altri esemplari. Le prove video rappresentano ora la base fondamentale per le indagini volte a punire i responsabili di questi atti efferati.

