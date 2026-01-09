Cagliari, Pisacane: “Pensiero a mio fratello ma non potevo lasciare la squadra sola”

"Quanto è capitato a mio fratello Gianluca mi ha scosso, senza dubbio, felice di avergli regalato una gioia", ha aggiunto il tecnico

Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, ha parlato a margine del 2-2 ottenuto in trasferta contro la Cremonese dell’ex Davide Nicola. Al doppio vantaggio dei padroni di casa grigiorossi, i rossoblù sono riusciti a rispondere prima con Adopo e poi con la prima rete in Serie A, all’esordio, di Trepy.

Il tecnico rossoblù ha voluto parlare anche di quanto successo alla sua famiglia negli scorsi giorni, in modo particolare al fratello, al di fuori del locale familiare nei Quartieri spagnoli di Napoli.

“Quanto è capitato a mio fratello Gianluca mi ha scosso, senza dubbio. Ha lottato per la vita. Superato lo spavento ho cercato di rimanere lucido. Il mio pensiero andava a Gianluca, ma allo stesso tempo non potevo lasciare la squadra sola. Sono felice di aver regalato una gioia anche a lui”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it