Cagliari, tra incidenti e cantieri: mattinata di disagi al traffico

Mattinata di forti disagi per la viabilità di Cagliari, con problemi sia in dentro la città che nell’area vasta. Un incidente sulla statale 554 in direzione del capoluogo, subito dopo lo svincolo per la 131, ha mandato in tilt il traffico nell’arteria che collega vari centri dell’hinterland.

Lunghe code sin dalle prime ore della mattina, con auto incolonnate già all’altezza della Motorizzazione. Sul posto sono intervenuti la Polizia Stradale, la Polizia Locale e i Vigili del fuoco per gestire la situazione e garantire la sicurezza. Riverberi anche sulla statale 130, ad aggravare ulteriormente il quadro.

Arrivando in città, problemi anche per i lavori in corso su viale Monastir, dove è in fase di rifacimento una rotatoria. Pesante è poi la situazione di via Don Giussani, nella zona dei Giardini Pubblici, dove la strada è stata interdetta al traffico per consentire interventi urgenti di messa in sicurezza su alcuni alberi considerati a rischio. Un’operazione necessaria che, però, ha causato pesanti rallentamenti fin dalle prime ore del giorno, con lunghe code a partire da viale San Vincenzo e auto incolonnate verso via Roma e la zona della vista porto.

Sulla vicenda è intervenuto anche il consigliere comunale di opposizione Roberto Mura, esponente di Alleanza Sardegna, che ha criticato la gestione della situazione puntando il dito contro la mancanza di programmazione e di comunicazione preventiva. “Via Don Giussani chiusa e tutta la zona va in tilt – ha scritto sui social – secondo voi quanti vigili urbani sono presenti in strada per gestire un traffico assolutamente prevedibile, considerando che la strada è chiusa da ieri?” chiede polemicamente.

