Maxi operazione antidroga: 8 provvedimenti tra Sardegna e Toscana

È scattata dalle prime ore di oggi una vasta operazione contro il narcotraffico condotta dai Carabinieri del Comando provinciale di Cagliari. L’attività investigativa, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia del capoluogo, ha portato all’esecuzione di 8 provvedimenti nei confronti di persone gravemente indiziate, a vario titolo, di reati legati al traffico di sostanze stupefacenti.

I militari della Compagnia di Carbonia stanno dando esecuzione alle misure nei confronti di soggetti ritenuti coinvolti, anche attraverso forme di cooperazione esterna, in un’associazione per delinquere finalizzata alla distribuzione di droga. L’operazione si sviluppa su un ampio territorio e interessa le province di Cagliari, Nuoro, Sassari e Pisa.

In campo oltre 50 Carabinieri dei reparti territorialmente competenti, supportati anche dall’11° Nucleo elicotteri di Cagliari, impegnato nelle attività di sorvolo e coordinamento. Le operazioni sono tuttora in corso e ulteriori dettagli saranno resi noti al termine in mattinata.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it