Allerta meteo, solo prestazioni urgenti al San Giovanni e al Policlinico

Ridotta l’attività sanitaria al San Giovanni di Dio e al Policlinico Duilio Casula a causa dell'allerta meteo che sta colpendo Cagliari e la Sardegna

A seguito dell’allerta meteo diramata dalla Direzione Generale della Protezione Civile, l’attività sanitaria subirà limitazioni in due dei principali presidi ospedalieri dell’area di Cagliari. Nelle giornate di lunedì 19 e martedì 20 gennaio, infatti, al San Giovanni di Dio e al Policlinico Duilio Casula saranno garantite esclusivamente le prestazioni urgenti.

La decisione è stata comunicata nella giornata di domenica 18 gennaio, in conseguenza del Bollettino di criticità regionale che prevede condizioni meteorologiche particolarmente avverse sul territorio. L’obiettivo del provvedimento è quello di tutelare la sicurezza di pazienti, operatori sanitari e cittadini, riducendo al minimo gli spostamenti non indispensabili durante la fase più critica dell’emergenza.

Per quanto riguarda la giornata di mercoledì 21 gennaio, al momento non è stata assunta una decisione definitiva. Le autorità sanitarie hanno chiarito che la situazione resta in costante monitoraggio e che una valutazione aggiornata verrà effettuata sulla base del nuovo bollettino meteo che sarà emesso dalla Protezione civile nelle prossime ore.

In attesa di ulteriori comunicazioni ufficiali, l’invito rivolto all’utenza è quello di recarsi in ospedale solo in caso di effettiva necessità, facendo riferimento ai canali informativi istituzionali per eventuali aggiornamenti sull’evoluzione dell’emergenza.

