Carbonia, omesse visite mediche in scuole per l’infanzia: denunciato

Violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono state riscontrate dai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Cagliari nel corso di un’attività di verifica ispettiva svolta nel territorio di Carbonia. Al termine dei controlli, i militari hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Cagliari un 57enne, presidente del consiglio di amministrazione di un’associazione che gestisce scuole per l’infanzia private.

Secondo quanto emerso dagli accertamenti, il responsabile non avrebbe rispettato gli obblighi previsti dalla normativa vigente in tema di tutela della salute dei lavoratori. In particolare, sarebbe stata riscontrata l’omissione delle visite mediche obbligatorie per i dipendenti, previste in relazione alle mansioni svolte all’interno delle strutture educative.

L’irregolarità accertata ha comportato, oltre alla segnalazione all’Autorità Giudiziaria, anche l’applicazione di sanzioni amministrative, con l’elevazione di ammende per un importo complessivo superiore ai 1.400 euro.

L’attività ispettiva rientra nell’ambito dei controlli periodici condotti dall’Arma per garantire il rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare attenzione ai contesti sensibili come quelli scolastici, dove la tutela dei lavoratori assume un ruolo centrale anche per la protezione dell’utenza più fragile.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it