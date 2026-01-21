Cagliari, scenario da brividi al Poetto dopo il passaggio del ciclone “Harry” | Video

Dopo oltre due giorni in cui il ciclone “Harry” si è abbattuto sulle coste della Sardegna, l’allerta rossa per il maltempo sembra essersi attenuata. Ciò che resta dal violento passaggio atmosferico è uno scenario da brividi che ha completamente cambiato la conformazione di mari e spiagge, causando anche numerosi danni e disagi.

Questo è quanto accaduto anche a Cagliari, nel lungomare Poetto, dove per diverse ore è impazzata una fortissima mareggiata che ha sommerso la spiaggia, fatto penetrare l’acqua in chioschi e stabilimenti portandola fino alle strade.

Una marea, per restare in tema, di detriti si sono stazionati sul litorale alla lenta ritirata delle acque. Lo scenario che si presenta al Poetto è quello di una spiaggia completamente diversa da quella che si presentava prima dell’arrivo del ciclone “Harry”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it