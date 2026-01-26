Sanluri, fugge all’alt dei Carabinieri: guidava ubriaco

Notte tensione sulle strade del Medio Campidano. I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Sanluri hanno denunciato in stato di libertà un operaio di 39 anni, residente a San Gavino Monreale e già noto alle Forze dell’Ordine, per guida sotto l’influenza dell’alcol e inottemperanza all’alt.

L’episodio si è verificato in via Carlo Felice, durante un servizio di controllo della circolazione stradale. I militari hanno notato una Volkswagen Golf compiere una manovra particolarmente pericolosa. Alla richiesta di fermarsi per gli accertamenti di routine, il conducente ha reagito accelerando improvvisamente, tentando la fuga lungo le vie del centro abitato.

L’inseguimento è durato pochi istanti: grazie alla prontezza e alla professionalità della pattuglia, l’auto è stata intercettata e bloccata in via Rinascita. Sottoposto all’alcoltest, l’uomo è risultato positivo, confermando lo stato di alterazione alcolica.

A seguito degli accertamenti, i Carabinieri hanno disposto il ritiro immediato della patente di guida e il fermo amministrativo del veicolo. Dell’accaduto sono state informate sia l’Autorità Giudiziaria sia quella amministrativa, per l’adozione dei provvedimenti di competenza.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it