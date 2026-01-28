Senorbì, incidente sulla Statale 128: 4 feriti e traffico in tilt

Mattinata complicata sulla Statale 128, all’altezza di Senorbì, dove un tamponamento a catena ha coinvolto più veicoli, con pesanti rallentamenti al traffico.

L’incidente si è verificato sotto una forte pioggia, condizione che avrebbe reso particolarmente insidioso il manto stradale. L’impatto a catena ha causato il ferimento di 4 persone, trasportate in ospedale in codice giallo per gli accertamenti clinici necessari.

Immediato l’allarme, con il rapido intervento dei mezzi di soccorso del 118, che hanno prestato le prime cure ai feriti direttamente sul posto. Presenti anche i Carabinieri impegnati nei rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.

L’incidente ha avuto pesanti ripercussioni sulla viabilità, con lunghe code che si sono formate in entrambe le direzioni di marcia della statale.

