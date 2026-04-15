Donna morta a Selargius, il Ris nell’abitazione: indagato il proprietario

Proseguono senza sosta le indagini sulla morte della donna di 66 anni trovata priva di vita nel cortile di una palazzina in via Logudoro a Selargius. Gli specialisti del Ris di Cagliari sono entrati nell’abitazione per effettuare nuovi rilievi e raccogliere elementi utili a chiarire quanto accaduto.
La vittima, Florina Florea, sarebbe precipitata dal terzo piano dell’edificio. Al momento, tuttavia, nessuna pista viene esclusa: gli investigatori stanno lavorando per verificare se si tratti di un gesto volontario, di un tragico incidente o di un possibile omicidio.
L’attività del Ris si concentra sulle prove già individuate nel primo sopralluogo effettuato dal Nucleo investigativo dei Carabinieri. Gli specialisti stanno analizzando ogni dettaglio all’interno dell’appartamento, con l’obiettivo di stabilire la natura degli elementi repertati e il loro collegamento con la caduta della donna.
Nel registro degli indagati risulta al momento Mariano Pinna, 87 anni, difeso dall’avvocato Carlo Monaldi. Secondo quanto emerso, l’anziano ospitava la 66enne da qualche tempo all’interno della propria abitazione.
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