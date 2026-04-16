Caro carburanti in Sardegna: incontro tra Regione e Ministero dei Trasporti

Incontro tecnico tra la Regione Sardegna e il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti: priorità alla continuità territoriale e tariffe

Si è tenuto nelle scorse ore un vertice tecnico di fondamentale importanza tra lo staff dell’assessorato regionale dei Trasporti e la struttura del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT). Al centro del confronto, l’analisi dettagliata dell’impennata dei costi energetici e le pesanti ripercussioni che l’aumento del prezzo dei carburanti sta generando sull’intero sistema dei collegamenti aerei e marittimi da e per l’Isola. L’obiettivo comune è quello di trovare una quadra che permetta di sostenere i vettori senza che i rincari si trasformino in una stangata per l’utenza.

L’assessora Barbara Manca ha definito l’incontro come un passaggio chiave per “condividere il quadro aggiornato della situazione e di avviare un percorso di lavoro comune”. Durante il tavolo operativo, la Regione Sardegna ha espresso una posizione ferma e priva di ambiguità: la continuità territoriale rappresenta un diritto inalienabile dei sardi che deve essere preservato da qualsiasi dinamica speculativa o crisi dei mercati internazionali. La priorità resta dunque la blindatura degli oneri di servizio pubblico e la stabilità del calendario dei voli e delle rotte navali.

L’esponente della Giunta Todde ha poi sottolineato la necessità di utilizzare ogni strumento normativo e finanziario disponibile per la salvaguardia delle tariffe a favore dei cittadini. Il dialogo con il Ministero proseguirà nei prossimi giorni per definire misure urgenti e strutturali. L’impegno istituzionale, conclude Manca, è volto a individuare risposte equilibrate affinché non “scaricare i costi di questa crisi sui territori insulari e sui passeggeri”, garantendo che la Sardegna non paghi il prezzo più alto di una congiuntura economica globale esterna alle dinamiche regionali.

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