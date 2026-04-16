Verso Inter-Cagliari, Pavoletti in fortissimo dubbio: oggi partenza per Milano

Il Cagliari entra nella fase calda della preparazione per la difficile trasferta contro l’Inter, valida per l’anticipo di campionato in programma venerdì 17 aprile alle 20.45. La squadra si è ritrovata ieri mattina sui campi del CRAI Sport Center per una sessione di allenamento focalizzata sulla strategia. Dopo una fase iniziale dedicata all’attivazione atletica, il tecnico Fabio Pisacane ha concentrato l’attenzione su esercitazioni tattiche mirate e sullo sviluppo di schemi offensivi, chiudendo la seduta con prove specifiche sulle palle inattive, che potrebbero rivelarsi decisive nel match di San Siro.

Sul fronte dell’infermeria, le notizie non sono ancora pienamente positive per quanto riguarda il capitano. Leonardo Pavoletti prosegue infatti con il suo programma di lavoro personalizzato: l’attaccante livornese è ancora alle prese con un fastidioso sovraccarico al ginocchio che mette in forte dubbio la sua disponibilità per la gara contro i nerazzurri. Lo staff medico monitora le sue condizioni ora dopo ora, ma il rischio è quello di non averlo a disposizione nemmeno per la panchina, preferendo non forzare i tempi del recupero totale.

Il programma odierno, giovedì 16 aprile, prevede un’ultima rifinitura mattutina ad Assemini per limare i dettagli finali. Nel pomeriggio la squadra si trasferirà all’aeroporto di Elmas per il volo verso Milano. Un dettaglio insolito segna questa vigilia: non è prevista la conferenza stampa dell’allenatore.

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