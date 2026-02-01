Serramanna, sorpreso a rubare in una scuola: arrestato

Un’operazione mirata di controllo a Serramanna ha portato all’arresto in flagranza di reato di un 49enne, originario di Decimomannu, disoccupato, senza fissa dimora e già noto alle Forze dell’ordine. L’uomo è ritenuto responsabile di furto aggravato ai danni di un istituto scolastico del paese.

L’episodio è avvenuto nella notte tra sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio 2026, quando i Carabinieri dell’Aliquota Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sanluri, impegnati in uno specifico servizio di osservazione per contrastare i furti nelle scuole, hanno notato movimenti sospetti nei pressi dell’Istituto “Michelangelo Buonarroti”.

I militari hanno sorpreso l’uomo all’interno dell’edificio scolastico, dove si sarebbe introdotto dopo aver forzato la porta posteriore utilizzando arnesi da scasso. Il tempestivo intervento ha permesso di bloccarlo prima che potesse allontanarsi.

Nel corso della perquisizione personale, i Carabinieri hanno rinvenuto nella disponibilità del soggetto un attrezzo atto allo scasso lungo circa 50 centimetri, immediatamente sottoposto a sequestro penale e custodito presso gli uffici del Reparto operante.

Completata la ricostruzione dei fatti, l’uomo è stato condotto in caserma e, dopo le formalità di rito, messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa delle determinazioni del Pubblico Ministero di turno.

