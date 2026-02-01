Aidomaggiore, auto ribaltata su strada rurale: un ferito in ospedale

Brutto incidente stradale intorno alle 7.30 di questa mattina lungo una strada di penetrazione agraria nel territorio di Aidomaggiore, in provincia di Oristano.

La Sala Operativa dei Vigili del fuoco di Oristano ha ricevuto la richiesta di soccorso e ha immediatamente disposto l’invio sul posto della squadra del distaccamento di Abbasanta. I Vigili del fuoco hanno raggiunto rapidamente l’area del sinistro e prestato il primo soccorso alla persona coinvolta, applicando le Tecniche di Primo Soccorso Sanitario (Tpss).

Dopo le prime cure sul luogo dell’incidente, il ferito è stato affidato al personale del servizio sanitario, che ne ha disposto il trasferimento in ospedale in codice giallo. Le condizioni non sarebbero critiche, ma hanno richiesto ulteriori accertamenti clinici.

Contestualmente alle operazioni di assistenza, i Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area e del veicolo coinvolto, evitando ulteriori rischi per la circolazione e per i soccorritori. Le cause dell’incidente sono attualmente in fase di accertamento.

