Dinamo Sassari, ritrovato il sorriso: Cremona ko 104-86

La Dinamo Sassari torna al successo in campionato e lo fa con autorità. Dopo tre sconfitte consecutive, la formazione biancoblù ha superato ieri Vanoli Cremona 104-86 al PalaSerradimigni, offrendo una prestazione solida e continua per tutti i quaranta minuti.

Fin dalla palla a due, i sassaresi hanno imposto ritmo e intensità, prendendo il controllo del match già nel primo quarto grazie alla precisione dall’arco di Visconti. Il vantaggio ha toccato la doppia cifra già prima dell’intervallo lungo, con Sassari avanti di 13 punti e sempre in gestione della gara.

La spallata decisiva è arrivata nel terzo periodo, quando l’impatto sotto canestro di McGlynn ha spento definitivamente le residue speranze di Cremona. Ottima la prova della coppia Visconti-McGlynn, entrambi a quota 19 punti, ma grande prova anche di Pullen, autore di 18 punti.

Al termine della gara, soddisfatto il coach Veljko Mrsic, che ha elogiato l’atteggiamento dei suoi: “Abbiamo fatto tante cose buone, specialmente nel terzo quarto, sia in difesa che in attacco. Dobbiamo continuare così”. L’allenatore ha poi aggiunto: “Ero fiducioso, specie nei 3 giorni precedenti alla partita gli allenamenti sono stati ottimi. Quando ci si allena, poi si gioca anche bene”.

La Dinamo tornerà in campo mercoledì alle 20.30, ancora al PalaSerradimigni, per l’impegno di Europe Cup contro il Peristeri, una sfida che non avrà però valore ai fini della qualificazione, già sfumata per i sassaresi.

