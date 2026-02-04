Rischiò il naufragio a Carloforte: fermata la Blue Ocean per irregolarità

Prosegue l’attività di controllo condotta dal personale specializzato della Capitaneria di porto di Cagliari, impegnato nelle verifiche sulla sicurezza della navigazione e sulle condizioni operative delle navi in transito nei porti dell’Isola. Nelle ultime settimane l’attenzione degli ispettori si è concentrata su due unità ritenute non conformi agli standard richiesti, con conseguenti provvedimenti di detenzione.

Il 2 febbraio, i controlli hanno riguardato la nave Blue Ocean A, battente bandiera Saint Kitts and Nevis, già protagonista di un episodio che aveva fatto temere il peggio lungo le coste di Carloforte, nell’Isola di San Pietro. L’unità, nella serata del 29 gennaio, a causa di un’avaria al motore principale che l’aveva resa ingovernabile, aveva rischiato il naufragio.

La situazione è stata risolta grazie all’intervento tempestivo dei soccorsi coordinati dal 13° Mrsc della Guardia Costiera di Cagliari, insieme al supporto operativo degli equipaggi della società Rimorchiatori Sardi, che riceveranno nei prossimi giorni una lettera di ringraziamento personale da parte del Contrammiraglio Giovanni Stella, Direttore Marittimo della Sardegna centro-meridionale.

Dall’ispezione condotta sulla Blue Ocean A sono emerse numerose irregolarità, con criticità legate al funzionamento dei sistemi antincendio, ai mezzi di salvataggio e alle dotazioni presenti in plancia. Gli ispettori hanno inoltre valutato il grado di addestramento dell’equipaggio nella gestione delle emergenze e le condizioni di vita e lavoro a bordo.

Al termine delle verifiche, viste le non conformità riscontrate, è stato notificato al comandante un provvedimento di fermo. In totale sono state rilevate 54 non conformità, di cui 30 considerate motivo di detenzione. La nave non potrà lasciare il porto di Cagliari finché non verranno ripristinate le necessarie condizioni di sicurezza e fino a una nuova ispezione.

Le verifiche effettuate dalla Capitaneria non si sono però limitate alla Blue Ocean A. Nelle settimane precedenti è stata sottoposta a controllo anche una nave portacontainer ormeggiata nel porto canale di Cagliari, battente bandiera Isole Marshall, anch’essa detenuta.

In questo caso le irregolarità emerse sono risultate tali da rendere necessario il trasferimento diretto dell’unità in un cantiere per l’esecuzione delle riparazioni. A pesare ulteriormente è stata anche l’assenza della certificazione relativa alla conformità alle normative europee sui materiali pericolosi installati a bordo. Una mancanza che ha portato al bando dell’unità dai porti dell’Unione Europea e all’applicazione di una sanzione amministrativa da 10.000 euro nei confronti del comandante.

