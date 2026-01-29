Carloforte, nave alla deriva causa avaria: rimorchiatori per trainarla in porto

Una nave cargo di 116 metri, partita dall'Egitto e diretta in Spagna, è rimasta in balia delle onde a causa di un guasto totale al propulsore

Un’imponente operazione di salvataggio ha evitato nelle ultime ore un disastro ambientale e umano al largo dell’isola di San Pietro. Una nave cargo di 116 metri, partita dall’Egitto e diretta in Spagna, è rimasta in balia delle onde a causa di un guasto totale al propulsore. Le violente raffiche di ponente hanno spinto l’imbarcazione, che viaggiava senza carico ma con 33 uomini a bordo, verso le insidiose scogliere di Punta Spalmatore, nei pressi di Carloforte.

Le fasi iniziali del soccorso, coordinate dalla Guardia Costiera di Cagliari e Carloforte, sono state estremamente drammatiche. La furia del mare, con onde che hanno raggiunto i cinque metri, ha causato la rottura di ben quattro cavi d’acciaio durante i primi tentativi di rimorchio effettuati da un mezzo proveniente da Portovesme. Con la poppa pericolosamente vicina agli scogli affioranti, il comando di bordo ha tentato l’ultima manovra disperata gettando le ancore e richiedendo il prelievo immediato dell’equipaggio per timore di un imminente naufragio che avrebbe potuto causare uno sversamento di idrocarburi.

L’emergenza ha richiesto l’invio di elicotteri AW139 da Decimomannu, appartenenti sia alla Guardia Costiera che all’Aeronautica Militare, i quali però non sono riusciti a evacuare i marittimi a causa della forza estrema degli elementi. Solo durante la notte fonda la situazione è giunta a una svolta positiva grazie all’arrivo del potente rimorchiatore Vincenzino O. partito da Sarroch. Supportato dalle motovedette, il mezzo d’altura è riuscito finalmente a stabilire una connessione sicura con la nave alla deriva, permettendo l’inizio delle manovre di messa in sicurezza definitiva e scongiurando l’impatto contro la costa rocciosa.

