Incidente a Villaputzu, mezzo pesante finisce fuori strada sulla Ss125

Per ovviare alla chiusura stradale, è stata predisposta una deviazione obbligatoria del traffico tra il chilometro 86,900 e il chilometro 95,000

Circolazione momentaneamente interrotta sulla Statale 125 “Orientale Sarda”, nel territorio di Villaputzu, a causa di un incidente che ha visto un autoarticolato finire fuori dalla carreggiata. Il blocco, necessario per permettere le complesse manovre di recupero del mezzo pesante al chilometro 87, interessa entrambi i sensi di marcia.

Per ovviare alla chiusura, è stata predisposta una deviazione obbligatoria del traffico tra il chilometro 86,900 e il chilometro 95,000. Sul luogo del sinistro sono operative le squadre dell’Anas, impegnate nel coordinamento della viabilità alternativa e nelle operazioni di sgombero, con l’obiettivo di ripristinare il normale flusso dei veicoli nel minor tempo possibile.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it