Notizie Medicina e Scienza Epilessia, il San Giovanni di Dio si tinge di viola

Epilessia, il San Giovanni di Dio si tinge di viola

L’Aou di Cagliari aderisce alla giornata internazionale per sensibilizzare contro stigma e disinformazione

Di
Redazione Cagliaripad
-

Il prossimo 9 febbraio l’ospedale San Giovanni di Dio di Cagliari si illuminerà di viola in occasione della Giornata internazionale dell’epilessia, un’iniziativa simbolica per accendere i riflettori su una patologia ancora oggi troppo spesso accompagnata da pregiudizi e scarsa conoscenza.

A sottolineare l’importanza dell’appuntamento è la professoressa Monica Puligheddu, direttrice della Neurologia del Policlinico Duilio Casula, che richiama l’attenzione sul peso sociale della malattia, “che rappresenta un ostacolo significativo per i pazienti influenzando la qualità di vita e l’inclusione sociale, in tutte le fasce d’età, a causa di un’insufficiente educazione e informazione sul tema”.

Nonostante i progressi della medicina e delle terapie, l’epilessia continua a essere associata a stereotipi e paure ingiustificate. Per questo, spiegano dall’Aou di Cagliari, resta fondamentale investire nella formazione e nella corretta informazione, soprattutto per aiutare i cittadini a riconoscere le crisi e a intervenire nel modo giusto.

L’iniziativa rientra anche nelle attività del Centro Epilessia della Neurologia dell’Aou di Cagliari, riconosciuto come punto di riferimento regionale. La struttura è infatti un centro di II livello certificato dalla Lega Italiana Contro l’Epilessia (Lice).

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it

ARTICOLI CORRELATIALTRI ARTICOLI DA QUESTO AUTORE