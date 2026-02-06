Epilessia, il San Giovanni di Dio si tinge di viola

Il prossimo 9 febbraio l’ospedale San Giovanni di Dio di Cagliari si illuminerà di viola in occasione della Giornata internazionale dell’epilessia, un’iniziativa simbolica per accendere i riflettori su una patologia ancora oggi troppo spesso accompagnata da pregiudizi e scarsa conoscenza.

A sottolineare l’importanza dell’appuntamento è la professoressa Monica Puligheddu, direttrice della Neurologia del Policlinico Duilio Casula, che richiama l’attenzione sul peso sociale della malattia, “che rappresenta un ostacolo significativo per i pazienti influenzando la qualità di vita e l’inclusione sociale, in tutte le fasce d’età, a causa di un’insufficiente educazione e informazione sul tema”.

Nonostante i progressi della medicina e delle terapie, l’epilessia continua a essere associata a stereotipi e paure ingiustificate. Per questo, spiegano dall’Aou di Cagliari, resta fondamentale investire nella formazione e nella corretta informazione, soprattutto per aiutare i cittadini a riconoscere le crisi e a intervenire nel modo giusto.

L’iniziativa rientra anche nelle attività del Centro Epilessia della Neurologia dell’Aou di Cagliari, riconosciuto come punto di riferimento regionale. La struttura è infatti un centro di II livello certificato dalla Lega Italiana Contro l’Epilessia (Lice).

