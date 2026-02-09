Einstein Telescope, pubblicato bando per realizzare centro ricerche Et-SunLab

Il sogno scientifico della Sardegna compie un passo decisivo con la pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale Europea, del bando di gara per la costruzione di ET-SUnLab (Einstein Telescope Sardinia Underground Laboratory). Il centro di ricerca sorgerà presso la miniera di Sos Enattos, a Lula, sito già ufficialmente in corsa per accogliere l’Einstein Telescope, il futuro osservatorio internazionale di onde gravitazionali.

L’opera può contare su un investimento complessivo di circa 20 milioni di euro: la metà stanziata dalla Regione Sardegna e il restante 50% suddiviso tra l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). Proprio a questi tre enti, lo scorso 15 dicembre, è stata concessa in uso gratuito un’area di 13.000 metri quadrati (precedentemente di proprietà di IGEA s.p.a.) su cui verrà edificato il laboratorio.

La presidente della Regione, Alessandra Todde, ha accolto con entusiasmo la notizia: “Passiamo dalle parole ai fatti. La realizzazione del centro ricerche ET-SUnLab, come il recente annuncio dell’apertura di una sede dell’Ingv a Nuoro, è la dimostrazione di come anche il solo fatto di essere candidati ad ospitare l’Einstein Telescope, produca effetti diretti sulle nostre comunità. Il centro, che nascerà e opererà a prescindere dall’esito dell’assegnazione, porterà decine di studiosi a stabilirsi sul territorio con ricadute su economia e sviluppo locale”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it