Brutale aggressione a Sassari, uomo pestato a sangue: è in gravi condizioni

L’alba di domenica 8 febbraio è stata segnata da un brutale episodio di cronaca nel centro storico di Sassari. In via Rosello, un uomo 30enne è stato vittima di un’aggressione spietata che lo ha lasciato esanime sul selciato, con profonde ferite e il volto sfigurato dalle percosse.

L’allarme è scattato grazie alle segnalazioni di alcuni residenti, che hanno attivato la centrale operativa del 112. I sanitari del 118, giunti immediatamente sul posto, hanno trovato il giovane in condizioni critiche, disponendo il trasferimento d’urgenza presso il nosocomio “Santissima Annunziata” in regime di massima gravità.

Il primo bollettino medico ha evidenziato traumi multipli, con particolare riferimento a diverse fratture facciali e alla mascella. La preoccupazione maggiore dei medici riguarda però un possibile interessamento della zona occipitale: il timore di una lesione cranica con versamento ematico interno tiene tuttora i sanitari in stato di massima allerta per la vita dell’uomo.

