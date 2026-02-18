Turismo nelle zone colpite dal ciclone, Santanchè: “A disposizione 5 milioni”

"Girano immagini che non si potrà andare in vacanza in queste zone, faremo controinformazione per dire che si può", ha aggiunto la ministra

In occasione della presentazione dell’indagine dell’Osservatorio Destination Wedding in Italy a Roma, la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, ha annunciato lo sblocco di fondi destinati al rilancio delle aree flagellate dal ciclone Harry. Il piano prevede lo stanziamento di risorse significative per contrastare l’impatto negativo che le immagini delle devastazioni meteorologiche stanno avendo sul mercato turistico internazionale.

L’obiettivo del Ministero è duplice: riparare i danni d’immagine e incentivare i flussi verso il Sud Italia e le Isole, proprio in vista dei principali appuntamenti fieristici del settore. La ministra ha confermato l’intenzione di agire tempestivamente per evitare che la percezione di insicurezza del territorio comprometta la stagione alle porte.

“Per quanto riguarda il ministero del Turismo, noi oggi dovremmo avere le disponibilità” per “5 milioni” di euro per l’attivazione di campagne promozionali in merito ai territori colpiti dal ciclone Harry”.

“Vanno in giro per il mondo immagini che fanno pensare che non si possa andare in vacanza in Sicilia, in Sardegna, in Calabria, noi faremo una controinformazione per dire che invece si può andare ed è meglio se quest’anno si scelgono anche queste regioni, perché credo che sarebbe un bel gesto. Quindi oggi facciamo il Consiglio dei Ministri, ci metteremo al lavoro per presentare questa campagna a una fiera molto importante a Berlino, visto che la Germania è il primo mercato di riferimento di tutte e tre le regioni”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it