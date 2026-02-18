Biblioteca regionale, intitolazione alla premio Nobel Grazia Deledda

La Commissione Cultura del Consiglio regionale, sotto la guida di Camilla Soru (Pd), ha approvato con voto unanime l’intitolazione della biblioteca regionale alla memoria di Grazia Deledda. Il parere favorevole ratifica la decisione della Giunta di legare il nome della scrittrice nuorese, unica donna italiana ad aver ricevuto il premio Nobel per la letteratura, all’istituzione bibliotecaria nata nel 1959.
L’assessora alla Cultura, Ilaria Portas, ha presentato il provvedimento sottolineandone il profondo valore simbolico e identitario, specialmente in concomitanza con le celebrazioni per il centenario del Nobel.
Durante l’audizione, sono stati inoltre illustrati i dettagli della delibera di gennaio, che prevede una serie di iniziative culturali volte a valorizzare l’eredità artistica della Deledda e a consolidare il ruolo della biblioteca come fulcro della memoria letteraria dell’isola.
