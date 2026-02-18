Meteo Sardegna, tregua già finita: da domani tornano piogge e forte vento

Secondo le previsioni ufficiali, la Sardegna sarà nuovamente sferzata da correnti d’aria molto intense provenienti da ovest e nord-ovest

La tregua meteorologica in Sardegna avrà vita breve: dopo una brevissima pausa, l’isola si prepara a una nuova ondata di maltempo. Il Centro Funzionale della Protezione Civile ha diramato una nuova allerta per condizioni meteo avverse, attiva dalle ore 12:00 di domani, giovedì 19 febbraio, fino alla mezzanotte di venerdì 20.

Secondo le previsioni ufficiali, la Sardegna sarà sferzata da correnti d’aria molto intense provenienti da ovest e nord-ovest. I venti raggiungeranno frequentemente l’intensità di burrasca, con raffiche particolarmente violente soprattutto tra il pomeriggio di giovedì e la serata di venerdì. Un primo segnale di attenuazione è previsto solo nella seconda metà della giornata di venerdì, sebbene la ventilazione resterà sostenuta fino a fine giornata.

Il versante occidentale e quello settentrionale saranno i più esposti, con forti mareggiate alimentate dal vento di Maestrale. Il culmine del moto ondoso è previsto per la mattinata di venerdì, con una lenta diminuzione della forza del mare a partire dalla serata.

