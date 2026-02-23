Maltempo Sardegna, gennaio da record: è stato il più piovoso degli ultimi 61 anni

L’inverno sardo si chiude con un bilancio desolante per il comparto agricolo: le prime stime di Coldiretti Sardegna parlano di perdite dirette superiori ai 30 milioni di euro. A pesare è stata una serie ininterrotta di fenomeni meteorologici violenti, culminati in un mese di gennaio che ha registrato record storici di precipitazioni, i più alti dal 1965 a oggi. La devastazione delle colture si è diffusa su tutto il territorio regionale, e il timore è che i danni indiretti possano far lievitare i costi nelle settimane a venire.

Davanti a questo scenario critico, l’organizzazione di categoria ha sollecitato la Regione Sardegna affinché venga proclamato senza indugi lo stato di calamità naturale. La richiesta mira non solo allo sblocco di fondi straordinari per le imprese agricole in ginocchio, ma anche all’istituzione di una “task force” di emergenza.

Questo nucleo operativo avrebbe il compito di accelerare il monitoraggio dei danni e di garantire che i sostegni economici raggiungano le aziende in tempi record, evitando che la crisi climatica si trasformi in un crack finanziario irreversibile per le famiglie rurali.

