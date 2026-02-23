Ciclismo, al via il Giro della Sardegna: ai nastri di partenza 23 squadre

Il prestigioso scenario di Castelsardo farà da sfondo, mercoledì 25 febbraio, all’avvio del Giro della Sardegna 2026, una competizione che attraverserà l’isola per cinque tappe fino al traguardo finale di Olbia il 1° marzo. L’evento, inserito nel circuito della Coppa Italia delle Regioni e valido per l’assegnazione della maglia blu Unioncamere, vanta una partecipazione internazionale di alto profilo con ben 23 squadre provenienti da 26 differenti nazioni.

A guidare il gruppo dei partenti ci sono nomi di spicco del ciclismo mondiale, a partire da Filippo Zana della Soudal Quick-Step, già campione nazionale e protagonista al Giro d’Italia, affiancato dal talentuoso azzurro Gianmarco Garofoli. La sfida per la classifica generale e le vette sarde vedrà protagonisti scalatori di razza come l’esperto Fausto Masnada e l’ecuadoriano Jonathan Caicedo, celebre per il suo trionfo sull’Etna.

A completare il parterre di specialisti della salita si aggiunge il colombiano Iván Ramiro Sosa, atleta capace di imporsi in importanti corse a tappe internazionali. La manifestazione si conferma così un appuntamento d’eccellenza capace di unire l’agonismo sportivo di alto livello alla valorizzazione del territorio sardo.

