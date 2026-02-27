Continuità territoriale, costi calmierati anche ai parenti dei residenti in Sardegna

Le prenotazioni a prezzo calmierato sono valide per i viaggi programmati dal 29 marzo in poi, giorno in cui debutterà il nuovo assetto

È partita ufficialmente la vendita dei biglietti aerei in continuità territoriale destinati a una nuova fascia di utenti: i familiari dei residenti. Questo provvedimento segna un’evoluzione significativa per la Sardegna, poiché il sistema degli oneri di servizio pubblico amplia il perimetro dei beneficiari, includendo chi, pur non vivendo nell’Isola, vi mantiene radici e legami affettivi indissolubili.

Le prenotazioni a prezzo calmierato sono valide per i viaggi programmati dal 29 marzo in poi, giorno in cui debutterà ufficialmente il nuovo assetto dei trasporti isolani. La platea degli aventi diritto è piuttosto ampia e stratificata:

Parentela di primo grado: rientrano in questa categoria i genitori e i figli.

Parentela di secondo grado: ne beneficiano fratelli, sorelle, nonni e i cosiddetti nipoti abiatici (i figli dei propri figli).

Parentela di terzo grado: lo sconto è esteso anche a zii e nipoti non abiatici.

Legami acquisiti: la tariffa ridotta è accessibile anche ai coniugi e a chi ha rapporti di filiazione diretti con i beneficiari sopra elencati.

