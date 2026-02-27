Cagliari, fatture false e frode fiscale: sequestro preventivo da circa 800mila euro

L'obiettivo dell'imprenditore cagliaritano era quello di evadere il fisco, abbattendo drasticamente le basi imponibili per il calcolo di IVA, IRES e IRAP

La Guardia di Finanza di Cagliari ha dato esecuzione a un sequestro preventivo di circa 800mila euro tra la Sardegna e la Campania, colpendo il patrimonio di un commerciante all’ingrosso di abbigliamento accusato di una maxifrode fiscale.

L’indagine, coordinata dalla Procura di Cagliari e riferita al periodo 2019-2021, ha svelato un sofisticato meccanismo basato sull’utilizzo di fatture false per un valore complessivo di oltre 1,6 milioni di euro. L’obiettivo dell’imprenditore cagliaritano era quello di evadere il fisco, abbattendo drasticamente le basi imponibili per il calcolo di IVA, IRES e IRAP attraverso l’inserimento in contabilità di costi mai realmente sostenuti.

Il sistema poggiava sulla collaborazione di diverse società “cartiere” (aziende esistenti solo sulla carta e prive di strutture operative) sparse tra Lombardia, Veneto, Toscana e Lazio. Per rendere il piano più credibile ed evitare i controlli antiriciclaggio, i documenti fiscali venivano frazionati in importi inferiori ai 3.000 euro e saldati rigorosamente in contanti, così da sfuggire alla tracciabilità bancaria. L’uomo deve ora rispondere del reato di dichiarazione fraudolenta.

