Pula, cocaina nascosta nelle fessure di un muro: 32enne in manette

I Carabinieri della Stazione di Pula hanno arrestato, nel corso della notte, un 32enne disoccupato del posto, già noto agli uffici, con l’accusa di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio.

L’operazione è il risultato di un’accurata raccolta di informazioni tra la popolazione e di un attento monitoraggio del territorio. I militari avevano notato uno strano viavai intorno a un’abitazione disabitata, situata proprio accanto alla residenza dell’uomo, ipotizzando che l’edificio abbandonato fungesse da magazzino clandestino per la droga.

Per confermare i sospetti, gli investigatori hanno organizzato un appostamento. Durante l’osservazione, il soggetto è stato visto scavalcare il muro di confine della propria casa per introdursi nel rudere. Una volta uscito dai locali, i Carabinieri sono intervenuti bloccandolo prontamente: la perquisizione personale ha permesso di rinvenire 15,50 grammi di cocaina, già suddivisi in tre pacchetti, e un bilancino digitale.

Il controllo è stato poi esteso alla struttura fatiscente, dove tra le fessure dei muri in blocchetti è stato scoperto un vero e proprio kit per lo spaccio: altri due bilancini e abbondante materiale per il confezionamento delle dosi, corrispondente per tipologia a quello già sequestrato. L’uomo è stato ristretto agli arresti domiciliari e comparirà stamattina davanti ai giudici per il processo con rito direttissimo.

