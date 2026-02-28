Un vero e proprio missile terra-aria che non ha lasciato scampo al portiere avversario Corvi, con la palla spedita all'incrocio dei pali

Parma-Cagliari, quello di Folorunsho è già il gol dell’anno | Video

Una rete sensazionale quella messa a segno da Michael Folorunsho in Parma-Cagliari, appena due minuti dopo dal suo ingresso in campo e dal ritorno sul rettangolo verde a seguito dei due mesi di stop per l’infortunio al ginocchio.

Il centrocampista classe 1998 ha lasciato partire un vero e proprio missile terra-aria che si è infilato all’incrocio dei pali battendo inesorabilmente il portiere avversario Corvi.

A rendere ancora più sensazionale il gesto tecnico è stata la posizione da cui Folorunsho ha calciato: defilato, sulla destra, quasi sulla linea del fallo laterale a circa 30 metri di distanza dalla porta.

Crediti video: Lega Serie A

