Sassari, 46enne morto dopo 9 mesi dal pestaggio: eseguita l’autopsia

Si è svolto nel pomeriggio di ieri l’esame autoptico sulla salma di Sergio Arnaldo Serra, il 46enne sassarese deceduto tre giorni fa presso la clinica San Nicola. L’uomo non si è mai ripreso dall’aggressione subita in strada la sera del 28 maggio 2025; un episodio che ha portato al cambio d’imputazione per il presunto aggressore, ora chiamato a rispondere di omicidio volontario.

L’autopsia, ordinata dal pubblico ministero Gianni Caria, è stata condotta dal medico legale Salvatore Lorenzoni. Al vaglio degli esperti c’è il compito di stabilire se esista un nesso di causalità diretto tra le percosse ricevute nove mesi fa e il decesso. Per sciogliere i dubbi dei consulenti, tra cui la perita di parte Jessica Sanna, sarà necessario attendere gli esiti degli esami istologici sui campioni di tessuti e organi prelevati durante l’esame.

Un passaggio chiave dell’inchiesta riguarderà l’analisi minuziosa dell’intera storia clinica della vittima: dal primo soccorso prestato al “Santissima Annunziata” subito dopo il pestaggio, passando per la lunga degenza al Mater Olbia, fino al trasferimento finale nella struttura sanitaria di Sassari dove è avvenuto il decesso. L’indagato, un coetaneo che aveva rapporti di conoscenza con la vittima, si era costituito spontaneamente al comando della Polizia Locale quarantotto ore dopo l’aggressione, assistito dai propri legali.

