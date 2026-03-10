Uta, aggredisce i genitori e distrugge casa per avere soldi: 40enne arrestato

Durante la notte appena trascorsa, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Iglesias hanno tratto in arresto un operaio di 40 anni, accusato di maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione. L’azione dei militari è stata innescata da una chiamata d’urgenza al 112, che segnalava un acceso diverbio domestico in un’abitazione della zona.

Al loro arrivo, gli agenti hanno trovato l’uomo in una condizione di forte agitazione psicofisica. In base alle prime ricostruzioni, il 40enne avrebbe scatenato una violenta aggressione contro i propri genitori conviventi per costringerli a consegnargli una somma di denaro, probabilmente destinata all’acquisto di stupefacenti. Di fronte al rifiuto della coppia, l’uomo ha iniziato a devastare l’arredamento di casa con l’obiettivo di terrorizzarli e piegare la loro volontà.

L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha permesso di immobilizzare l’aggressore prima che la violenza potesse tradursi in lesioni fisiche gravi per i genitori. Dopo le formalità di rito presso la caserma, l’operaio è stato trasferito alla Casa Circondariale di Uta, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per la convalida del provvedimento.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it