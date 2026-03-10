Arzachena, aggredisce impiegata del poliambulatorio: 52enne denunciato

La situazione è precipitata nel momento in cui il personale amministrativo ha richiesto l'esibizione dei documenti necessari per completare l'iter burocratico

Un grave episodio di violenza si è consumato nella mattinata di ieri presso il poliambulatorio di Arzachena, portando alla denuncia di un 52enne residente a Luogosanto. L’uomo si era recato agli sportelli del Centro Unico di Prenotazione (CUP) in via Jaseppa di Scanu con l’intento di formalizzare la scelta del proprio medico di medicina generale. La situazione è tuttavia precipitata nel momento in cui il personale amministrativo ha richiesto l’esibizione dei documenti necessari per completare l’iter burocratico.

Dinanzi a tale richiesta, l’utente ha reagito con un’improvvisa esplosione di rabbia, arrivando a scagliare una poltrona contro un’impiegata. Fortunatamente l’oggetto non ha centrato la donna, ma l’aggressore ha proseguito nel suo intento distruttivo scaraventando a terra le attrezzature presenti sulla scrivania e danneggiando seriamente il computer e gli arredi della postazione.

L’episodio ha generato momenti di forte tensione e panico tra gli utenti della struttura sanitaria, particolarmente affollata data la vicinanza con gli ambulatori dedicati alle vaccinazioni per i bambini. La dipendente coinvolta, seppur non colpita fisicamente dalla sedia, è stata successivamente accompagnata in pronto soccorso per lo stato di choc e per avviare le procedure legali di denuncia.

Gli agenti del Commissariato di Porto Cervo, accorsi rapidamente sul luogo dell’aggressione, hanno provveduto a interrogare i testimoni e a rintracciare il cinquantaduenne, che è stato formalmente identificato e deferito all’Autorità Giudiziaria per i danni causati e per l’interruzione di pubblico servizio.

