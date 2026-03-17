Cagliari, reiterate violazioni e affidamento in prova sospeso: 30enne in carcere

I Carabinieri della Stazione di Pirri hanno arrestato un trentenne cagliaritano, volto già noto agli archivi delle forze dell’ordine, dando seguito a un decreto di sospensione di una misura alternativa alla detenzione. Il provvedimento è stato firmato dall’Ufficio di Sorveglianza di Cagliari a causa delle ripetute condotte irregolari dell’uomo.

Il 30enne si trovava in regime di affidamento in prova ai servizi sociali, un beneficio concesso dopo una condanna per traffico di stupefacenti. Tuttavia, la costante vigilanza dei militari ha portato alla luce numerose e reiterate violazioni delle prescrizioni imposte dal giudice. Questo comportamento ha spinto l’autorità giudiziaria a revocare il beneficio della libertà vigilata, ritenendo necessaria la carcerazione.

Una volta rintracciato e completate le procedure burocratiche in caserma, l’arrestato è stato trasferito presso il penitenziario “Ettore Scalas” di Uta, dove resterà recluso a disposizione dei magistrati.

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