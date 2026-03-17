Cagliari, emergenza a sinistra: Obert squalificato e Idrissi infortunato | Due opzioni

Il Cagliari di Fabio Pisacane ha ripreso subito sul campo la preparazione alla sfida contro il Napoli dopo la bruciante sconfitta in trasferta contro l’ultima in classifica, il Pisa. La gara contro i partenopei andrà in scena venerdì all’Unipol Domus con fischio d’inizio alle ore 18:30.
Per il tecnico rossoblù è emergenza sulla corsia di sinistra viste le assenze di Idrissi e Obert: per il primo stagione finita anzitempo a seguito della rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro, per il secondo turno di squalifica a seguito dell’espulsione rimediata contro i toscani.
Pisacane studia le mosse in assenza di un vero giocatore di ruolo con due opzioni sul tavolo che portano allo slittamento di uno tra Zappa e Palestra sull’out mancino. Le sensazioni portano a pensare che possa essere Zappa ad agire come esterno di sinistra per non snaturare Palestra che potrebbe giocare in una zona del campo più avanzata, sulla destra, dove finora è stato la rivelazione del campionato.
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