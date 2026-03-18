Piano Paesaggistico, dopo 20 anni la Regione avvia la revisione

A distanza di due decenni dalla sua introduzione, la Regione Sardegna ha ufficialmente dato il via all’aggiornamento del Piano Paesaggistico Regionale (PPR), pilastro fondamentale per la gestione del territorio isolano.

Durante un incontro organizzato a Sassari in collaborazione con il Ministero della Cultura e le Soprintendenze locali, l’assessore Francesco Spanedda ha illustrato i criteri guida di questa trasformazione, sottolineando come il paesaggio debba essere inteso come un organismo dinamico da gestire con flessibilità piuttosto che come un reperto immobile.

Il nuovo approccio nasce dalla necessità di rispondere a sfide inedite, poiché la spinta speculativa che un tempo minacciava i litorali si è oggi spostata verso le aree interne, attirate soprattutto dai numerosi progetti legati alla produzione di energie rinnovabili. Inoltre, l’urgenza di contrastare la siccità e gli effetti dei cambiamenti climatici impone al Piano di integrare soluzioni concrete per la sostenibilità e la gestione ottimale delle risorse idriche.

Questo complesso processo di revisione comporterà anche il riesame di 130 decreti di vincolo, che andranno a sommarsi a quelli già consolidati per garantire una protezione moderna e coerente di massicci montuosi, monumenti storici e aree di alto valore naturalistico e identitario.

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