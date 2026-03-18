Peschereccio affondato a Santa Maria Navarrese, si cercano ancora i dispersi

Il peschereccio era affondato lo scorso 11 febbraio nelle acque antistanti Santa Maria Navarrese, e da allora le famiglie attendono risposte

Le operazioni di ricerca per il recupero delle salme di Antonio Morlè ed Enrico Piras, i due pescatori tragicamente scomparsi nel naufragio del “Luigino”, entrano in una fase cruciale. Il peschereccio era colato a picco lo scorso 11 febbraio nelle acque antistanti Santa Maria Navarrese, e da allora le famiglie attendono risposte dal profondo dell’Ogliastra.

Nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 18 marzo 2026, approderà sul sito del disastro la nave spagnola Artabro. L’imbarcazione, messa a disposizione dall’Agenzia Europea per la Sicurezza Marittima (EMSA), è dotata di tecnologie d’avanguardia per l’esplorazione dei fondali. A bordo dell’unità specializzata opererà il personale del 4° Nucleo Sub della Guardia Costiera di Cagliari, pronto a intervenire nelle difficili condizioni del mare ogliastrino.

Il coordinamento delle manovre è affidato al comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Arbatax, Mattia Caniglia, che si avvarrà del supporto logistico e operativo della motovedetta CP811. Per garantire la massima sicurezza e precisione durante i rilievi, l’intero specchio d’acqua interessato è stato dichiarato zona interdetta: ogni attività di navigazione e di pesca è severamente vietata fino al termine delle operazioni.

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