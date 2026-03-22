Cagliari, animale ucciso a Sant’Elia: il Comune avvia accertamenti

Il Comune di Cagliari interviene sul caso dell’animale ucciso durante alcuni lavori nel quartiere di Sant’Elia e annuncia l’avvio di accertamenti per fare piena luce sull’episodio che ha suscitato forte indignazione.
In una nota ufficiale, l’Amministrazione del sindaco Massimo Zedda ha chiarito la propria posizione: “L’Amministrazione comunale segue con attenzione la vicenda denunciata dalla Garante degli animali sulla presunta uccisione di un animale da parte di un operaio che svolgeva dei lavori nel quartiere di Sant’Elia. Con la volontà di garantire non solo il più attento e completo rispetto degli animali, ma anche la dignità dei lavoratori verrà effettuata ogni verifica per stabilire la verità dei fatti”.
La vicenda, documentata da un video girato nel parco degli Anelli, riguarda un piccolo animale bianco, presumibilmente un cagnolino, inseguito e colpito con un escavatore durante le operazioni di cantiere. Il filmato, trasmesso alla garante comunale per gli animali Francesca Maria Cogoni, mostra momenti di estrema violenza.
Secondo quanto riportato dalla stessa garante, “L’uomo alla guida del piccolo escavatore rincorreva un batuffolo bianco, cercava di investirlo sotto i cingoli, di colpirlo con la benna. Fino a riuscirci”. Successivamente, una seconda persona sarebbe intervenuta infierendo sull’animale con un calcio e colpendolo con una pietra.
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