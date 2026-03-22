Controlli a tappeto tra Cagliari e Dolianova, un arresto e droga intercettata

Prosegue l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio di Cagliari e hinterland. Nel corso di un servizio coordinato dalla Compagnia dei Carabinieri di Cagliari, condotto nella serata di ieri, sono state impiegate diverse pattuglie provenienti dalle Stazioni di Stampace e Dolianova, insieme ai Nuclei Operativi e Radiomobile delle rispettive Compagnie.

Nel corso dei controlli, che hanno interessato numerose aree urbane, i militari hanno identificato oltre 100 persone e sottoposto a verifica circa 50 veicoli, con l’obiettivo di prevenire e reprimere fenomeni legati al consumo e allo spaccio di droga.

Arrestato a Cagliari

Nel centro cittadino, i Carabinieri hanno arrestato una donna di 40 anni, già nota alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. La donna è stata fermata durante un controllo mentre si aggirava con atteggiamento sospetto. La successiva perquisizione personale e domiciliare ha consentito di rinvenire oltre 3 grammi di cocaina già suddivisa in dosi, immediatamente sequestrata. Al termine delle formalità di rito, l’indagata è stata posta agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida con rito direttissimo.

Tra Dolianova e Serdiana

Parallelamente, a Dolianova e nel vicino centro di Serdiana, i militari hanno effettuato ulteriori controlli su gruppi di giovani. Tre ragazzi, di età compresa tra i 18 e i 20 anni, sono stati trovati in possesso di modiche quantità di hashish destinate all’uso personale. Per loro è scattata la segnalazione al Prefetto, mentre la sostanza è stata sequestrata per le analisi di laboratorio. Nel corso delle verifiche, al conducente dell’auto su cui viaggiavano i giovani è stata inoltre ritirata la patente di guida.

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