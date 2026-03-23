Stadio di Cagliari, Giulini: “Partite aperte col Comune, nuovi soci avanzano”

Il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, è intervenuto a margine dell’assemblea della Lega Serie A, facendo il punto sul nuovo stadio e sul futuro societario del club rossoblù.

Il punto

Giulini ha ribadito lo stato avanzato dell’iter per il nuovo impianto, sottolineando che il club ha già depositato il Piano Economico Finanziario aggiornato e attende ora il via libera definitivo del Comune di Cagliari. “Il nostro progetto è decisamente più avanti di tante altre città” ha spiegato il patron di Fluorsid. “Abbiamo depositato a dicembre il Piano Economico Finanziario del Progetto Definitivo aggiornato e siamo in attesa che il Comune di Cagliari ci dia il definitivo assenso confermando la dichiarazione di pubblico interesse e avviando il percorso per bandire la gara internazionale per l’assegnazione della concessione con conseguente avvio dei lavori”.

Nodi da sciogliere

Il presidente ha evidenziato due questioni ancora in fase di definizione. La prima riguarda il diritto di superficie e le garanzie per gli istituti finanziatori: “Il diritto di superficie, peraltro presente dall’inizio del percorso, è previsto dalla norma ed è presente in tutti i procedimenti di altre città. Sulle garanzie ci siamo mostrati disponibili ad ascoltare e a trovare, insieme ai legali, una soluzione di equilibrio che tuteli sia il progetto sia le esigenze del Comune”.

La seconda riguarda invece il canone e la gestione dei parcheggi. Giulini ha chiarito la distinzione tra il canone legato al match-day e quello relativo al rapporto con il Comune. “Il secondo tema riguarda il canone annuo e i parcheggi dell’area. Su questo passaggio mi preme chiarire che un conto è il canone di circa 2,5 milioni annui che il Cagliari Calcio pagherà alla società veicolo per la gestione del match-day, e un conto, ben diverso, è il rapporto tra la stessa società veicolo e il Comune per la gestione dell’impianto”. Secondo il numero uno rossoblù, per garantire la sostenibilità del progetto il canone verso l’amministrazione dovrebbe essere “simbolico o nullo, come già avviene in altre realtà”.

Nuovi investitori

Sul fronte societario, Giulini ha confermato i progressi con i nuovi soci interessati soprattutto allo sviluppo dello stadio, lasciando intravedere possibili cambiamenti negli equilibri del club. “La situazione societaria è molto semplice. Ho sempre dichiarato fin dall’inizio che non avrei voluto e potuto occuparmi da solo di un progetto così importante per tutta la Sardegna, come quello del nuovo stadio. Abbiamo recentemente avuto la possibilità di far entrare nel Club nuovi investitori, che hanno un chiaro interesse sul progetto stadio e, di conseguenza, qualora il progetto dovesse andare avanti come auspico, il loro coinvolgimento potrebbe passare da una posizione di minoranza a una di maggioranza”.

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