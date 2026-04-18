Bimbo cade dal balcone a Sassari, ricoverato in codice rosso

Momenti di forte apprensione questa mattina a Sassari, dove un bambino di appena tre anni è precipitato dal balcone della propria abitazione. L’incidente è avvenuto in viale Caprera, all’angolo con viale Trieste, in una zona centrale e molto frequentata della città.

Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo sarebbe caduto dal primo piano della palazzina, finendo al suolo davanti all’ingresso di un supermercato. L’episodio si è consumato sotto gli occhi di alcuni presenti, che hanno immediatamente dato l’allarme.

Sul posto è intervenuta con tempestività un’ambulanza del 118, che ha soccorso il bambino e lo ha trasportato in ospedale in codice rosso. Le sue condizioni sono considerate gravi, anche se al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli clinici.

A intervenire anche gli agenti della Squadra Mobile della Polizia di Stato, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. Un elemento importante per le indagini potrebbe essere rappresentato dalle telecamere di videosorveglianza del supermercato vicino, che avrebbero ripreso la caduta.

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