Inter-Cagliari, Barella segna il raddoppio e chiede scusa ai suoi ex tifosi

Inter-Cagliari, Barella segna il raddoppio e chiede scusa ai suoi ex tifosi

Il centrocampista classe 1997, cresciuto nel Cagliari, non ha esultato e si è scusato con i suoi ex tifosi per la rete realizzata