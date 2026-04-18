Inter-Cagliari, Barella segna il raddoppio e chiede scusa ai suoi ex tifosi

Singolare gesto di Nicolò Barella, centrocampista dell’Inter ma cresciuto nelle giovanili del Cagliari fino ad essere un punto fermo della squadra della sua città. In occasione della gara di ieri proprio contro i rossoblù, il centrocampista classe 1997 è andato in gol firmando la rete del momentaneo 2-0 per i nerazzurri.
Immediatamente Barella ha alzato le mani verso i suoi ex tifosi per scusarsi della rete appena realizzata, evitando anche di esultare in maniera plateale dinnanzi alla squadra che lo ha reso grande nel mondo del calcio.
Successivamente è stato preso sulle spalle da Thuram ma, ancora una volta, Barella ha chiesto al compagno di essere rimesso a terra e di non voler festeggiare il gol contro il Cagliari.
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